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Bu Türkiye fotoğrafları National Geographic arşivlerinden çıktı (Eski Türkiye fotoğrafları)

Fotoğraflar geçmişin birer yansıması. Kimileri anılarını biriktirir, kimileri anları. İşte bu fotoğraflar Türkiye'nin çok özel anlarından. Medeniyetler beşiği Türkiye'nin yıllar boyu süregelen hikayesini anlatan bu fotoğrafların pek çoğunun kimler tarafından, ne zaman çekildiği bile belli değil ancak hikayeleri çok büyük. İşte National Geographic arşivlerinden eski Türkiye fotoğrafları.

05.03.2019 15:16 - Son Güncelleme: 05.03.2019 15:27
Bu Türkiye fotoğrafları National Geographic arşivlerinden çıktı (Eski Türkiye fotoğrafları)

Coğrafi olarak dünyanın sayılı yerlerinden biri olan Türkiye, pek çok medeniyete başkentlik yapmış, tarih boyunca pek çok insan ve insan hikayesine eşlik eden bir ülke.

Bu Türkiye fotoğrafları National Geographic arşivlerinden çıktı (Eski Türkiye fotoğrafları)

National Geographic, "70 Yıl 70 Fotoğraf" başlığı altında 1888 yılından 2008'e kadar Türkiye'den çeşitli karelerin seçildiği özel bir ek yayınladığı arşive neler yok ki.

Bu Türkiye fotoğrafları National Geographic arşivlerinden çıktı (Eski Türkiye fotoğrafları)

Bazı fotoğrafların çekim tarihi, bazılarınınsa fotoğrafçısı ve çekim yeri bile bilinmiyor.

Bu Türkiye fotoğrafları National Geographic arşivlerinden çıktı (Eski Türkiye fotoğrafları)

Bunlar bilinmese dahi bildiğimiz bir şey var ki, yıllar içerisinde Türkiye'nin geçirdiği değişim.

Bu Türkiye fotoğrafları National Geographic arşivlerinden çıktı (Eski Türkiye fotoğrafları)

İçlerinde en çok dikkat çeken fotoğraf ise İstanbul nüfusunun yazdığı tabelalı olan fotoğraf. Bakın İstanbul'un nüfusu o zamanlar kaç milyonmuş.

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