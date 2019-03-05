Bu Türkiye fotoğrafları National Geographic arşivlerinden çıktı (Eski Türkiye fotoğrafları)

Fotoğraflar geçmişin birer yansıması. Kimileri anılarını biriktirir, kimileri anları. İşte bu fotoğraflar Türkiye'nin çok özel anlarından. Medeniyetler beşiği Türkiye'nin yıllar boyu süregelen hikayesini anlatan bu fotoğrafların pek çoğunun kimler tarafından, ne zaman çekildiği bile belli değil ancak hikayeleri çok büyük. İşte National Geographic arşivlerinden eski Türkiye fotoğrafları.

05.03.2019 15:16 - Son Güncelleme: 05.03.2019 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





