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Bu testi sadece 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte şaşırtan o sorular...

İnternette yayınlanan bu zeka testini herkes çözemiyor. Testi hazırlayan kişi; doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 soru bulunan testin tamamına her 100 kişiden sadece 1'inin doğru cevap verdiği belirtiyor. Peki testin hazırlayan kişinin iddiası sizce ne kadar doğru? Siz çözebilecek misiniz? İşte birçok kişinin çözemediği o test...

01.07.2019 21:40 - Son Güncelleme: 01.07.2019 21:40
Bu testi sadece 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte şaşırtan o sorular...

Doğa, müzik, matematik, edebiyat ve astronomi hakkında 15 sorudan oluşan zeka dostu internetin son fenomeni haline geldi. Testi hazırlayan Trrry Stein isimli internet kullanıcısı, her yüz kişiden sadece birinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, soruların 14 tanesini doğru yanıtlayanların ise ortalamanın üstünde bir IQ değerine sahip olduğunu iddia etti.

İşte o sorular...

Bu testi sadece 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte şaşırtan o sorular...

1. En büyük kuş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pelikan
B. Emu
C. Deve kuşu
D. Kartal

Bu testi sadece 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte şaşırtan o sorular...

2. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

A. Ay
B. Dünya
C. Evren
D. Güneş

Bu testi sadece 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte şaşırtan o sorular...

3. İsveç'in para birimi hangisidir?

A. Kron
B. Forint
C. Riyal
D. Sterlin

Bu testi sadece 100 kişiden biri çözebiliyor! İşte şaşırtan o sorular...

4. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisinin figürü Rushmore Dağı'nda bulunmamaktadır?

A. George Washington
B. Abraham Lincoln
C. Andrew Johnson
D. Thomas Jefferson

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