Bu seyahatlerden sağ çıkma garantisi yok!  Dünyanın en tehlikeli rotaları

Daha önce hiç dünyanın en tehlikeli rotalarına doğru bir seyahate çıktınız mı? Ancak hatırlatalım bu seyahatlerden sağ çıkma garantisi yok! Cevabınız "hayır" ise bu liste sizi çok şaşırtacak! İşte dünya üzerindeki en tehlikeli yollar...