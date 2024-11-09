Bu seyahatlerden sağ çıkma garantisi yok! Dünyanın en tehlikeli rotaları
Dünyanın dört bir yanı keşif meraklılarını cezbeden rotalarla dolu. Ancak öyle yerler var ki "hayatımın en zor seyahati" dedirtebilir. Peki geri dönüş garantisi olmayan o rotalar hangileri? İşte dünyanın en tehlikeli noktaları...
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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:35Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:35
Daha önce hiç dünyanın en tehlikeli rotalarına doğru bir seyahate çıktınız mı? Ancak hatırlatalım bu seyahatlerden sağ çıkma garantisi yok! Cevabınız "hayır" ise bu liste sizi çok şaşırtacak! İşte dünya üzerindeki en tehlikeli yollar...