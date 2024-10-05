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Bu köyde kadınlar saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebilir! Huangluo: Gerçek rapunzel köyü

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Huangluo Köyü'nde yaşayan kadınların saçlarıyla aralarında derin bir bağ kurduğu biliniyor. Öyle ki bu köy, "Gerçek Hayattaki Rapunzeller" olarak tasvir edilen kadınlarıyla tanınıyor. Peki bu köyde yapılan tek seferlik saç kesme rituelinin bir anlamı var mı? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 14:32 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 14:32
Bu köyde kadınlar saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebilir! Huangluo: Gerçek rapunzel köyü

Huangluo, kadınların hayatları boyunca saçlarını sadece bir kez kestikleri gerçek bir "Rapunzel" köyü... Bu eşsiz gelenek köyün sakinleri tarafından nesilden nesile aktarılıyor. Kadınlar uzun ve sağlıklı saçlarıyla tanınırken bu durum hem güzellik hem de kültürel kimliklerinin bir parçası haline gelmiş durumda.

Bu köyde kadınlar saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebilir! Huangluo: Gerçek rapunzel köyü

Saçın uzunluğu bir kadının yaşamındaki dönüm noktalarını temsil ediyor

Huangluo'daki kadınlar için saç sadece fiziksel bir özellik değil aynı zamanda aile ve topluluk bağlarını simgeliyor. Saçın uzunluğu bir kadının yaşamındaki önemli olayları ve dönüm noktalarını temsil ediyor.

Bu köyde kadınlar saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebilir! Huangluo: Gerçek rapunzel köyü

Saç kesim ritüeli özenle yapılıyor

Saçların kesimi kadınlar için özenle gerçekleştirilen bir ritüel. Bu geleneksel kesim yalnızca evliliğe giden yolda bir adım olarak görülüyor ve bu süreç köyün kültürel mirasının bir parçası olarak korunuyor.

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