Bu köyde kadınlar saçlarını hayatlarında sadece bir kez kesebilir! Huangluo: Gerçek rapunzel köyü

Huangluo, kadınların hayatları boyunca saçlarını sadece bir kez kestikleri gerçek bir "Rapunzel" köyü... Bu eşsiz gelenek köyün sakinleri tarafından nesilden nesile aktarılıyor. Kadınlar uzun ve sağlıklı saçlarıyla tanınırken bu durum hem güzellik hem de kültürel kimliklerinin bir parçası haline gelmiş durumda.

Saçın uzunluğu bir kadının yaşamındaki dönüm noktalarını temsil ediyor Huangluo'daki kadınlar için saç sadece fiziksel bir özellik değil aynı zamanda aile ve topluluk bağlarını simgeliyor. Saçın uzunluğu bir kadının yaşamındaki önemli olayları ve dönüm noktalarını temsil ediyor.