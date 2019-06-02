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Bu karede ilk neyi görüyorsunuz? Herkes bu detayı fark edemiyor!

İnsanların gördükleri objelere verdiği anlık tepkiler bilinçaltı ile ilgili birçok detay hakkında ipucu veriyor. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören bu test ile kişiliğiniz hakkındaki gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Bu resimlere baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Bu resimdeki detayları fark etmek oldukça zor.

02.06.2019 22:38 - Son Güncelleme: 02.06.2019 22:38
Bu karede ilk neyi görüyorsunuz? Herkes bu detayı fark edemiyor!

Karikatürist ve teknoloji yazarı Valentin Dubinin'in bu çalışmalarına bakanların sadece yüzde 1'i ilk bakışta çizimlerdeki ikinci figürü fark edebiliyor. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o resimler...

Sizin bu resimde gördüğünüz şey aslında...

Bu karede ilk neyi görüyorsunuz? Herkes bu detayı fark edemiyor!

Pek de gördüğünüz 'şey' değilmiş!

Bu karede ilk neyi görüyorsunuz? Herkes bu detayı fark edemiyor!

İşte bir başka örnek daha...

Bu karede ilk neyi görüyorsunuz? Herkes bu detayı fark edemiyor!
Bu karede ilk neyi görüyorsunuz? Herkes bu detayı fark edemiyor!
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