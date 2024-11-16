Bu hayvanların beyni yok! Duyunca çok şaşıracağınız 6 deniz canlısı

Doğa insanoğlunu her zaman şaşırtmaya devam ediyor. Su altında yaşayan ve beyinleri olmadan hayatlarını devam ettiren 6 deniz canlısını bir araya getirdik. İşte şaşırtıcı özellikleri ile o hayvanlar...

Deniz süngerleri Beyinsiz deniz canlıları listemizin ilk sırasında deniz süngerleri yer alıyor. Vücutları her türlü çevresel değişikliğe karşı uyum sağlayabilen hücreler içeriyor. Yiyecek yakalama ve dokularını yenileme gibi karmaşık görevleri yerine getiren bu canlılar basit bir yapıya sahip olmalarına rağmen ekosistemin önemli bir parçasını oluşturuyorlar.