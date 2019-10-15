GaleriYaşam

Bu görüntü dehşete düşürüyor! Tüyleri diken diken etti...

Bazı gerçekleri tarih kitapları yazmıyor... Birazdan göreceğini bu fotoğraflarla tarihin bambaşka bir yüzüne tanıklık edeceksiniz ve tarihe bambaşka bir açıdan bakacaksınız. Hele içlerinde öyle bir tanesi var ki, şaşırıp kalmamak elde değil. Geçmişe yolculuk başlasın...

15.10.2019 14:45 - Son Güncelleme: 15.10.2019 14:57
Dehşete düşüren görüntü! Tüyleri diken diken etti...

Birazdan göreceğini bu fotoğrafların bazıları tüyleri diken diken ediyor, bazıları şaşırtıyor, bazıları ise sizi tarihin bir bölümüne sürükleyip götürüyor.

Dehşete düşüren görüntü! Tüyleri diken diken etti...

Dünyada yaşanan ilginç anların o an ki görüntüleri objektiflere yansıdı. Ortaya ilginç kareler çıktı.

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

Dehşete düşüren görüntü! Tüyleri diken diken etti...

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

Dehşete düşüren görüntü! Tüyleri diken diken etti...

Çocugunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

Dehşete düşüren görüntü! Tüyleri diken diken etti...

Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu! Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor
Sosyal medyaya bomba gibi düşen mantık sorusu! Pek az kişi doğru cevaplayabiliyor