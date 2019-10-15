Bu görüntü dehşete düşürüyor! Tüyleri diken diken etti...
Bazı gerçekleri tarih kitapları yazmıyor... Birazdan göreceğini bu fotoğraflarla tarihin bambaşka bir yüzüne tanıklık edeceksiniz ve tarihe bambaşka bir açıdan bakacaksınız. Hele içlerinde öyle bir tanesi var ki, şaşırıp kalmamak elde değil. Geçmişe yolculuk başlasın...
15.10.2019 14:45
- Son Güncelleme: 15.10.2019 14:57
Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.
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