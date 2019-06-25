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Bu gıdalar vücuda mutluluk veriyor! İşte o besinlerin listesi...

Mutluluk veren besinler insanlar tarafından merakla araştırılıyor. ​Serotonin, insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi veren, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Serotonin eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülür. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinlerin listesi...

25.06.2019 23:58 - Son Güncelleme: 25.06.2019 23:59
Bu gıdalar vücuda mutluluk veriyor! İşte o besinlerin listesi...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Bu gıdalar vücuda mutluluk veriyor! İşte o besinlerin listesi...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu gıdalar vücuda mutluluk veriyor! İşte o besinlerin listesi...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu gıdalar vücuda mutluluk veriyor! İşte o besinlerin listesi...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu gıdalar vücuda mutluluk veriyor! İşte o besinlerin listesi...

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

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