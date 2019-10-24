Bu fotoğraflar sizi çocukluğunuza götürecek! 90'lı yıllardan nostaljik kareler
90'lı yıllar birçok kişi için unutulmaz. Sokakta oynayan çocuklar, video kasetler, walkman, bilgisayarla tanışma, tetris ve kötü saç modelleri... Bu şeyler size tanıdık geliyorsa çocukluğunuz 90'lı yıllarda geçmiş demektir! İşte birçoğu sizi çocukluğunuza götürecek, 90'lı yıllardan nostaljik kareler.
24.10.2019 17:34
- Son Güncelleme: 24.10.2019 17:34
90'lar birçok kişi için unutulmaz zaman dilimleri arasında. Modası, kültürü, çocukları, müzikleri... Hala birçoğumuz, daha doğrusu 90'lı yıllara tanık olanlar o yıllara özlem duyarken, o yıllara tanık olmayanlar ise başta modası olmak üzere hala birçok 90'lar kültünü takip ediyorlar. İşte 90'lı yıllara dönmenizi sağlayacak olan nostaljik kareler...
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