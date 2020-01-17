Bu fotoğrafın ardından bakın neler yaşandı! Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti!
Bu fotoğrafın ardından bakın neler yaşandı! Genç kızların çektiği bu fotoğraf tüyler ürpertti! Bakın neler yaşandı! Dünya'da, yeryüzünde veya gökyüzünde meydana gelen tuhaf olayların objektiflere takılan muhteşem görüntüleri. İlginç ve sıra dışı bir şekilde gerçekleşen bu olaylar oldukça ilgi çekiyor. Dünyada yaşanan kimi gelişmeler oldukça garip bir hal alıyor. Bilm insanlarının açıklayamadığı ve akıl sır erdirilemeyen olayları takvim.com.tr'de sizler için araştırdık. 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...
Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf bilim adamlarını şaşkınlığa uğrattı. Bu bağlamda bu resim hızlıca yayıldı ve insanların kafalarında soru işaretleri oluşturdu. Bu kızların fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... 3 kafadarın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar... Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.
İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.
Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.