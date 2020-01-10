Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filminden fırlamış gibi...

Bu dünyada yetiştiğine inanamayacağınız, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu bitki sizi çok şaşırtacak. Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda bulunan ve "Denizli Yünlügelini" ismi verilen bitki dünyada şu ana kadar keşfedilmedi. İşte ilk kez bir Türk mühendis tarafından fotoğraflanan Yünlügelin...

10.01.2020 12:48 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





