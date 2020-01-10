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Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filminden fırlamış gibi...

Bu dünyada yetiştiğine inanamayacağınız, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu bitki sizi çok şaşırtacak. Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda bulunan ve "Denizli Yünlügelini" ismi verilen bitki dünyada şu ana kadar keşfedilmedi. İşte ilk kez bir Türk mühendis tarafından fotoğraflanan Yünlügelin...

10.01.2020 12:48 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:53
Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi...

Bu bitki türü sizi çok şaşırtacak... Dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunan Denizli Yünlügelini isimli yeni türü keşfedildi.

Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi...

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, yeni bir bitki türünü bilim literatürüne kazandırdı.

Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi...

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili ziyaret ettiği Doç. Dr. Yıldırım'dan bilgi aldı. EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi de olan Doç. Dr. Yıldırım, bitkiyi ilk olarak, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan orman mühendisi Rasim Çetiner'in tespit edip fotoğrafladığını söyledi.

Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi...

Hem arazi, hem de laboratuvarda yaptıkları incelemeler sonucunda bitkinin dünyada yalnızca Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğunu tespit ettiklerine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, bitkinin Türkçe adını 'Denizli Yünlügelini' olarak belirlediklerini söyledi.

Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi...

Doç. Dr. Yıldırım, yeni türün bilimsel adını ise bitkiyi ilk bulan kişi olan Rasim Çetiner'e atfen 'Rindera cetineri' olarak bilim dünyasına kazandırdıklarını kaydetti.

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