Bu dünyada yetiştiğine inanamayacaksınız! Denizli'de keşfedildi, bilim-kurgu filminden fırlamış gibi...
Bu dünyada yetiştiğine inanamayacağınız, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu bitki sizi çok şaşırtacak. Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda bulunan ve "Denizli Yünlügelini" ismi verilen bitki dünyada şu ana kadar keşfedilmedi. İşte ilk kez bir Türk mühendis tarafından fotoğraflanan Yünlügelin...
10.01.2020 12:48
- Son Güncelleme: 10.01.2020 12:53
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili ziyaret ettiği Doç. Dr. Yıldırım'dan bilgi aldı. EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi de olan Doç. Dr. Yıldırım, bitkiyi ilk olarak, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan orman mühendisi Rasim Çetiner'in tespit edip fotoğrafladığını söyledi.
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