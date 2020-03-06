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Bu dikkat testi sosyal medya çok konuşuldu! Resimdeki bu detayı çok az kişi fark edebiliyor

Sosyal medyada insanların dikkatini çeken pek çok test bulunuyor. Bu dikkat testi de bir döneme damgasını vuran testlerden. Detayları fark etmekte iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Popüler olan zeka testleri kısa sürede sosyal medya birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça hızla yayılan bu dikkat testindeki farkı bulabilecek misiniz? İşte çok konuşulan o dikkat testi...

06.03.2020 21:51 - Son Güncelleme: 06.03.2020 21:51
Bu dikkat testi sosyal medya çok konuşuldu! Resimdeki bu detayı çok az kişi fark edebiliyor

Resimde inek nerede?

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Bu dikkat testi sosyal medya çok konuşuldu! Resimdeki bu detayı çok az kişi fark edebiliyor
Bu dikkat testi sosyal medya çok konuşuldu! Resimdeki bu detayı çok az kişi fark edebiliyor

Resimdeki kartpostalı görebildiniz mi?

Bu dikkat testi sosyal medya çok konuşuldu! Resimdeki bu detayı çok az kişi fark edebiliyor
Bu dikkat testi sosyal medya çok konuşuldu! Resimdeki bu detayı çok az kişi fark edebiliyor

Peki görseldeki kare şeklini bulabilir misiniz?

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