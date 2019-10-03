Bu çukur insanları dehşete düşürüyor! Üzerinden geçen uçak yere çakılıyor

Sibirya''nın doğusunda bulunan Mir Elmas Madeni'ni dehşete düşürüyor. İnsanı dehşete düşüren çukurun derinliği 525 metre, çapı ise 1,200 metre. Dünyanın en derin dördüncü çukuru olan maden üzerinden geçen uçakların düşmesine neden oluyor. Geçmişte, aşağı doğru hava akımı yaratması sebebiyle kazalara neden olduğu için bu çukur üzerinde uçak ve helikopter uçması yasak. İşte büyüklüğüyle dehşete düşüren o çukur…

03.10.2019 19:39 - Son Güncelleme: 03.10.2019 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





