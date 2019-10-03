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Bu çukur insanları dehşete düşürüyor! Üzerinden geçen uçak yere çakılıyor

Sibirya''nın doğusunda bulunan Mir Elmas Madeni'ni dehşete düşürüyor. İnsanı dehşete düşüren çukurun derinliği 525 metre, çapı ise 1,200 metre. Dünyanın en derin dördüncü çukuru olan maden üzerinden geçen uçakların düşmesine neden oluyor. Geçmişte, aşağı doğru hava akımı yaratması sebebiyle kazalara neden olduğu için bu çukur üzerinde uçak ve helikopter uçması yasak. İşte büyüklüğüyle dehşete düşüren o çukur…

03.10.2019 19:39 - Son Güncelleme: 03.10.2019 19:39
Bu çukur insanları dehşete düşürüyor! Üzerinden geçen uçak yere çakılıyor

Fotoğraflar, Sibirya''nın doğusunda bulunan Mir Elmas Madeni'ninde çekildi.

Bu çukur insanları dehşete düşürüyor! Üzerinden geçen uçak yere çakılıyor

İnsanı dehşete düşüren çukurun derinliği 525 metre, çapı ise 1,200 metre.

Bu çukur insanları dehşete düşürüyor! Üzerinden geçen uçak yere çakılıyor

Geçmişte, aşağı doğru hava akımı yaratması sebebiyle kazalara neden olduğu için bu çukur üzerinde uçak ve helikopter uçması yasak.

Bu çukur insanları dehşete düşürüyor! Üzerinden geçen uçak yere çakılıyor

Çukurun ne derece büyük olduğunu anlamak için hafriyat taşıyan kamyonun çukurda ne kadar küçük kaldığını görmek yeterli oluyor.

Bu çukur insanları dehşete düşürüyor! Üzerinden geçen uçak yere çakılıyor

O kamyon aslında 16 tekerlekli olan ve madende çalışan dev kamyonlardan sadece birinin görüntüsü.

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