Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle zor anlarda, öyle şeyler yardıma koşuyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte birbirinden ilginç hayat kurtaran o bilgiler.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 15:41:09
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Yani eğer bu kasa sahipseniz, milyonlarca yıl öncesiyle halâ fiziksel bir bağınız daha mevcut; dünyanın %90'ında olduğu gibi. Eğer bu hareketi yaptığınızda bileklerinizden herhangi birinde (veya ikisinde birden) palmaris longus görünür olmuyorsa, evrimsel olarak her 10 insanın 9'undan daha ileri durumda olduğunuzu söyleyebiliriz
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