Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak

Pratik bilgilerin hayat kurtardığını artık bilmeyeniniz yok. Öyle zor anlarda, öyle şeyler yardıma koşuyor ki, şaşıp kalmamak elde değil. İşte birbirinden ilginç hayat kurtaran o bilgiler.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 15:41:09
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak

Çiçeklerinize doğal gübre yapmak isterseniz soğan suyu kullanabilirsiniz.

Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak

Soğan kabuklarını bir kap su içinde 1 gece bekletip, çıkan suyunu bitkilerinize dökün.

Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak

Yani eğer bu kasa sahipseniz, milyonlarca yıl öncesiyle halâ fiziksel bir bağınız daha mevcut; dünyanın %90'ında olduğu gibi. Eğer bu hareketi yaptığınızda bileklerinizden herhangi birinde (veya ikisinde birden) palmaris longus görünür olmuyorsa, evrimsel olarak her 10 insanın 9'undan daha ileri durumda olduğunuzu söyleyebiliriz

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