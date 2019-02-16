Bu besinler vücudu çabuk iyileştiriyor | Vücudu hızlı iyileştiren besinler nelerdir?
İnflamasyon vücudumuzun kendisini enfeksiyon, hastalık veya yaralanmadan korumak için verdiği bir tepkidir. Bu sürecin uzun sürmesi ise yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Peki inflamasyonu önleyip kronik hastalıklardan kurtulmak mümkün mü? Vücudumuzun daha hızlı iyileşmesi için hangi besinleri tüketmemiz gerekir?
Kısa süreli inflamasyon vücut için yararlı bir süreçtir; ağrı, kızarıklık, şişkinlik gibi tepkilerin oluştuğu dönemdir. Bu süreçte beyaz kan ve bağışıklık hücrelerinin üretimi artar, vücut kendini korumaya alır. İnflamasyonun uzun süreli olması ise kronik inflamasyonu oluşturur ki bu da obezite, metabolik sendrom, insülin direnci, diyabet, kalp hastalıkları, artrit, depresyon, Alzheimer ve kanser gibi birçok hastalığa neden olabilir.
Fark ettiğiniz gibi tüm bu saydıklarımız, Türkiye'de ve dünyada en sık görülen, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve ömrü kısaltan türden hastalıklar. Önereceğim diyet ise özellikle kalp hastalıklarının ve diğer kronik hastalıkların önlenmesini hedefleyen, sağlıklı ve uzun yaşamı destekleyen geleneksel Akdeniz ve Japon beslenme yöntemleri üzerine kurulu. İşte Sabah yazarı Selahattin Dönmez'in "İnflamasyonun kısası yarar, uzun süreni zarar" başlıklı yazısı...
YETERLİ PROTEİN TÜKETMEK ÖNEMLİ
Yapılan çalışmalar bireylerde beden kitle indeksinin artmasının inflamasyona neden olan maddelerin salınımını artırdığını göstermekte. Bu nedenle diyette yeterli miktar ve kalitede protein tüketmek kronik inflamatuvar hastalıkların gelişimini önlemek açısından önemli.
Ayrıca açlık hissini bastırarak uzun süreli tokluğun sağlanmasında ve fazla kilonun önüne geçilmesinde de yarar sağlıyor. Diyette hayvansal protein kaynaklarına kıyasla bitkisel protein kaynaklarının daha fazla tüketilmesi öneriliyor. Kuru baklagiller, tam tahıllar gibi bitkisel protein kaynakları yararlı antioksidanları ve besinsel öğeleri sağlıyor.