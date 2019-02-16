Bu besinler vücudu çabuk iyileştiriyor | Vücudu hızlı iyileştiren besinler nelerdir?

Kısa süreli inflamasyon vücut için yararlı bir süreçtir; ağrı, kızarıklık, şişkinlik gibi tepkilerin oluştuğu dönemdir. Bu süreçte beyaz kan ve bağışıklık hücrelerinin üretimi artar, vücut kendini korumaya alır. İnflamasyonun uzun süreli olması ise kronik inflamasyonu oluşturur ki bu da obezite, metabolik sendrom, insülin direnci, diyabet, kalp hastalıkları, artrit, depresyon, Alzheimer ve kanser gibi birçok hastalığa neden olabilir.