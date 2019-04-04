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Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor!

Severek tükettiğimiz bir çok besin aslında vücudumuza zarar veriyor. Besinlerin faydası ne kadar olursa olsun fazla tüketilmemesi gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. İşte fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler...

04.04.2019 07:24 - Son Güncelleme:
Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor!

Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerini Diyetisyen Emre Uzun ayrıntılı bir şekilde anlattı. Diyetisyen Emre Uzun'un metal tahribatına karşı iki tarif verdi...Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin ögeleriyle sağlıklı çalışır.

Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor!

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor!

DEMİR

Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli. Buna göre hemoglobin seviyesi yeterliyse kişi bilişsel testlerde iyi performans gösteriyor.

İşte yüksek miktarda demir bulunduran besinler!

Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor!

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Bu besinler fazla tüketildiğinde beyni hasta ediyor!

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