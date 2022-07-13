Bu besinler beyni besliyor! Keskin zeka için mutlaka tüketin...
Yiyip içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimin yanında zihinsel gelişime de katkı sağlıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve keskin bir zeka isin tüketilmesi gereken bazı besinler sıralanıyor... Peki vücut sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? İşte beyni besleyip zekayı keskinleştiren mucivezi besinler...
YAĞLI BALIK
Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.
CEVİZ
Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.
BAKLAGİLLER
Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.