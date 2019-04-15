Bu belirtiler kanseri haber veriyor! İşte göz ardı etmemeniz gereken 16 kanser belirtisi
Giderek çoğalan bir kabus olan kanser hastalığı, dünya çapında milyonlarca insanı tehdit ediyor. Dünyada 2012'den itibaren insanların ölüm sebebi olarak kalp hastalıklarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen kanser hastalığını bazı belirtilerle erkenden teşhis etmek mümkün. Peki kanser hastalığının belirtileri neler? İşte göz ardı edilmemesi gereken 16 kanser belirtisi.
15.04.2019 17:52
- Son Güncelleme: 15.04.2019 17:52
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