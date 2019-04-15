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Bu belirtiler kanseri haber veriyor! İşte göz ardı etmemeniz gereken 16 kanser belirtisi

Giderek çoğalan bir kabus olan kanser hastalığı, dünya çapında milyonlarca insanı tehdit ediyor. Dünyada 2012'den itibaren insanların ölüm sebebi olarak kalp hastalıklarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen kanser hastalığını bazı belirtilerle erkenden teşhis etmek mümkün. Peki kanser hastalığının belirtileri neler? İşte göz ardı edilmemesi gereken 16 kanser belirtisi.

15.04.2019 17:52 - Son Güncelleme: 15.04.2019 17:52
Bu belirtiler kanseri haber veriyor! İşte göz ardı etmemeniz gereken 16 kanser belirtisi


Kanser maalesef ki giderek artan bir hastalık. Kanser dünyada 2012'den itibaren insanların ölüm sebebi olarak kalp hastalıklarını geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

Bu belirtiler kanseri haber veriyor! İşte göz ardı etmemeniz gereken 16 kanser belirtisi

Ancak belirtileri göz ardı etmemek ve kontrolleri zamanında yaptırmak erken teşhis açısından çok büyük bir önem taşıyor.

Bu belirtiler kanseri haber veriyor! İşte göz ardı etmemeniz gereken 16 kanser belirtisi


Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Bekir Öztürk, kadınlarda görülen o kanserlerin 16 belirtisi hakkında uyarılarda bulundu.

Bu belirtiler kanseri haber veriyor! İşte göz ardı etmemeniz gereken 16 kanser belirtisi


Memede değişiklik: genellikle memede görülen kitleler kanser belirtisi olarak bilinse de memede bulunan her kitle kanser olduğunuz anlamına gelmez. Fakat her ay düzenli bir şekilde kendi kendinize meme muayenesi yapmanız erken teşhis açısından önemli...

Bu belirtiler kanseri haber veriyor! İşte göz ardı etmemeniz gereken 16 kanser belirtisi


Meme bölgesinde ciltte donuklaşma, meme başının içe dönmesi, meme başı akıntısı, kızarıklık veya meme derisinde herhangi bir farklılık gördüğünüzde mutlaka bir uzmana başvurun.

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