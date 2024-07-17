Bu arşiv sizi geçmişe götürecek! İşte 1900'lü yılların hiç görmediğiniz İstanbul fotoğrafları

İstanbul yüzyıllar boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin buluşma noktası olmuş bir şehir. Zaman içinde pek çok değişime uğrayan İstanbul eski fotoğraflarda bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Şehrin dört bir yanından çekilen bu tarihi kareler görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un tarihini gözler önüne seren bu fotoğraflara bakmamak imkansız. İşte görünce çok şaşıracağınız eski İstanbul'dan fotoğraflar!
İstanbul, binlerce yıllık geçmişi ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel zenginliğiyle dünya şehirleri arasında özel bir yere sahip. Şehir, zaman içinde pek çok değişime uğramış ve her dönemde farklı bir kimlik kazanmıştır. Eski fotoğraflar ise bu değişimin en çarpıcı kanıtlarını sunuyor.
Galata, Eminönü
Kadıköy - Kurbağalıdere