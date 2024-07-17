Bu arşiv sizi geçmişe götürecek! İşte 1900'lü yılların hiç görmediğiniz İstanbul fotoğrafları

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İstanbul, binlerce yıllık geçmişi ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel zenginliğiyle dünya şehirleri arasında özel bir yere sahip. Şehir, zaman içinde pek çok değişime uğramış ve her dönemde farklı bir kimlik kazanmıştır. Eski fotoğraflar ise bu değişimin en çarpıcı kanıtlarını sunuyor.