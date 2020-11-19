Bu arkadaş bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ama... O detay tüyleri diken diken etti
Sıradan bir arkadaş grubunun birlikte çektirdiği bu fotoğraf yıllar sonra sosyal medyada viral oldu. Nedeni ise yıllar sonra ortaya çıkan o detay. Bu fotoğraflar sizleri hayrete düşürecek cinsten...
19.11.2020 06:20
- Son Güncelleme: 19.11.2020 06:20
ABD'de 13 yaşındaki Harper, annesinin otomobilinde giderken çektiği selfi'de arkasında oturan bir çocuk gördü. Görüntünün, aynı yerde trafik kazazında ölen bir çocuğa ait olduğu öne sürüldü. ABD'nin Florida eyaletinde iki çocuk annesi Melissa Kurtz (48), 13 yaşındaki kızı Harper'ı aracıyla bir güzellik yarışmasına götürüyordu.
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