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Bu arkadaş bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ama... O detay tüyleri diken diken etti

Sıradan bir arkadaş grubunun birlikte çektirdiği bu fotoğraf yıllar sonra sosyal medyada viral oldu. Nedeni ise yıllar sonra ortaya çıkan o detay. Bu fotoğraflar sizleri hayrete düşürecek cinsten...

19.11.2020 06:20 - Son Güncelleme: 19.11.2020 06:20
Bu arkadaş bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ama... O detay tüyleri diken diken etti

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor.

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Bu arkadaş bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ama... O detay tüyleri diken diken etti

Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

Bu arkadaş bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ama... O detay tüyleri diken diken etti

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

Bu arkadaş bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ama... O detay tüyleri diken diken etti
Bu arkadaş bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ama... O detay tüyleri diken diken etti

ABD'de 13 yaşındaki Harper, annesinin otomobilinde giderken çektiği selfi'de arkasında oturan bir çocuk gördü. Görüntünün, aynı yerde trafik kazazında ölen bir çocuğa ait olduğu öne sürüldü. ABD'nin Florida eyaletinde iki çocuk annesi Melissa Kurtz (48), 13 yaşındaki kızı Harper'ı aracıyla bir güzellik yarışmasına götürüyordu.

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