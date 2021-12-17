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Bu acıya yürek dayanmaz! İstanbul Gaziosmanpaşa'da yangında ölen kardeşler toprağa verildi

İstanbul'da anneleri yokken evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammet Köken ile üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür toprağa verildi. Gözyaşı döken anne Hazal Usta ayakta durmakta zorluk çekti. İşte yürek yakan olayın tüm detayları...

17.12.2021 17:46 - Son Güncelleme: 17.12.2021 17:59
Bu acıya yürek dayanmaz! İstanbul Gaziosmanpaşa’da yangında ölen kardeşler toprağa verildi

Yangın , Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki gecekonduda dün gece 02.00 sıralarında çıktı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! İstanbul Gaziosmanpaşa’da yangında ölen kardeşler toprağa verildi

Ali Öğündür ile imam nikahıyla evlenen Hazal Usta evde olmadığı sırada yangın çıktı. Yangında Usta'nın ilk evliğinden olan ikiz çocukları Muhammet ve Elif Köken ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.

Bu acıya yürek dayanmaz! İstanbul Gaziosmanpaşa’da yangında ölen kardeşler toprağa verildi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi.

Bu acıya yürek dayanmaz! İstanbul Gaziosmanpaşa’da yangında ölen kardeşler toprağa verildi

3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Bu acıya yürek dayanmaz! İstanbul Gaziosmanpaşa’da yangında ölen kardeşler toprağa verildi

Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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