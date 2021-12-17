Bu acıya yürek dayanmaz! İstanbul Gaziosmanpaşa'da yangında ölen kardeşler toprağa verildi
İstanbul'da anneleri yokken evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammet Köken ile üvey kardeşi Mesut Efe Öğündür toprağa verildi. Gözyaşı döken anne Hazal Usta ayakta durmakta zorluk çekti. İşte yürek yakan olayın tüm detayları...
17.12.2021 17:46
- Son Güncelleme: 17.12.2021 17:59
Ali Öğündür ile imam nikahıyla evlenen Hazal Usta evde olmadığı sırada yangın çıktı. Yangında Usta'nın ilk evliğinden olan ikiz çocukları Muhammet ve Elif Köken ile şimdiki eşinden olan 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.
Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.