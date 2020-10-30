BP Club ile 1000 kişi kazandı! BP Club çekiliş sonucu belli oldu... Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.09.2020 tarih ve 40453693-255.01.02-E.7311 sayılı izin ile BP Petrolleri A.Ş. adına 12.10.2020(SAAT: 00.01)-18.10.2020(SAAT: 23:59) tarihleri arasında MUCİZE TANITIM tarafından düzenlenen BP Petrolleri A.Ş. kampanyasına 40992 iştirakçi katılmıştır. 27.10.2020 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 20 kişiye (100.000 BP Club puan), 80 kişiye (50.000 BP Club puan), 900 kişiye (10.000 BP Club puan) BP istasyonlarında geçerli akaryakıt yüklü BP Club puan ikramiyesi kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İşte BP Club çekiliş sonucu...