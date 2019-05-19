Boynundaki şişlik için doktora gitti! Gördükleri karşısında şoke oldu

Sandra Lee dünyada yaptığı sıra dışı cerrahi operasyonlarıyla tanınıyor. Yaptığı operasyonları sosyal medya hesabından paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Sandra Lee yine dünyanın gündeminde. Daha önce yaptığı operasyonların görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Sandra Lee, yeni operasyonu ile de çok konuşuluyor. Boynundaki şişlik için kendisine gelen hastasının görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee genç kadının boynundan çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

19.05.2019 19:24 - Son Güncelleme: 19.05.2019 19:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





