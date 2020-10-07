Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler
Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğrafların dikkatinizi çekmemesi imkansız. Yavru file saldıran bufallonun acı sonu,yılan yiyenler, balina ve timsah karşılaşması ve nicesi. Ancak böylesini ilk kez göreceksiniz. 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama bakın sonunda ne oldu...
07.10.2020 23:04
- Son Güncelleme: 07.10.2020 23:05
DİĞER GALERİLER