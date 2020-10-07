Haberler Galeri Yaşam Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler

Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler

Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğrafların dikkatinizi çekmemesi imkansız. Yavru file saldıran bufallonun acı sonu,yılan yiyenler, balina ve timsah karşılaşması ve nicesi. Ancak böylesini ilk kez göreceksiniz. 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama bakın sonunda ne oldu...

07.10.2020 23:04 - Son Güncelleme: 07.10.2020 23:05
Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler

Herkesin oyun oynadığını sandığı kaplanlar hakkında bu gerçekler herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler

VAHŞİ YAŞAMDAN İNANILMAZ KARELER

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler
Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler
Böylesini ilk kez göreceksiniz! Herkes oyun oynuyorlar sanmıştı... Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık
Şimdi görenler gözlerine inanamıyor! Her şey yüzünde çıkan küçük bir lekeyle başladı... Şoke eden hastalık