Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?
Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 10 kadınla, fuhuş yapmalarına aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş yapan kadınları elektrikli bisikletlerle müşteriye götürdüğü ve şifre olarak "Pastayı kestiniz mi?" sözünü kullandıkları belirlendi.
Antalya'da, fuhuş operasyonunda 12 kişi, gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 10 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin, fuhşa zorladıkları kadınları 'noel anne' kılığında müşterilere gönderme hazırlığı yaptığı belirlendi. Telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsedildiği ortaya çıktı.
Şüphelilerin yakalanmamak için kadınları elektrikli bisikletle müşterilerin yanına götürdüğü, telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsettiği ortaya çıktı. İfade işlemleri tamamlanan 19 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Fuhşa zorlanan 10 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.