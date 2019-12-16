Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?

Evlerde yapılan aramalarda 15 bin lira, 5 bin euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Polis, çetenin yaklaşan yılbaşı dolayısıyla fuhşa zorladıkları kadınları müşterilere 'noel anne' kılığında gönderme hazırlığı yaptığını belirledi.