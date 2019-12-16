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Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 10 kadınla, fuhuş yapmalarına aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş yapan kadınları elektrikli bisikletlerle müşteriye götürdüğü ve şifre olarak "Pastayı kestiniz mi?" sözünü kullandıkları belirlendi.

16.12.2019 11:38 - Son Güncelleme: 16.12.2019 11:38
Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?

Antalya'da, fuhuş operasyonunda 12 kişi, gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 10 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin, fuhşa zorladıkları kadınları 'noel anne' kılığında müşterilere gönderme hazırlığı yaptığı belirlendi. Telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsedildiği ortaya çıktı.

Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?

Operasyonda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen A.K., B.P., N.P., A.K., M.V., C.Ç., İ.A., A.E., A.K., Y.S., B.K. ve C.A. gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın ise kurtarıldı.

Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?

Evlerde yapılan aramalarda 15 bin lira, 5 bin euro ve 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Polis, çetenin yaklaşan yılbaşı dolayısıyla fuhşa zorladıkları kadınları müşterilere 'noel anne' kılığında gönderme hazırlığı yaptığını belirledi.

Böylesi daha önce görülmedi! Elektrikli bisikletle fuhuş servisi! Şifre: Pastayı kestiniz mi?

Şüphelilerin yakalanmamak için kadınları elektrikli bisikletle müşterilerin yanına götürdüğü, telefon dinlemesine karşı da kadınlardan 'yılbaşı pastası' diye bahsettiği ortaya çıktı. İfade işlemleri tamamlanan 19 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Fuhşa zorlanan 10 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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