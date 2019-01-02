Böyle değişim görülmedi (Zayıflayan ünlüler)
Jessica Valitutto, Brezilyalı bir blogger. Onu bu kadar ünlü yapan ise verdiği kilolar. Genç kadın kilo verdi vermesine ama kendisini tamamen değiştirdi ve bir mucizeye imzasını attı. O kadar çok değişti ki onu görenler artık tanıyamıyor bile. İşte zayıflamanın kitabını yazan Jessica Valitutto'nun inanılmaz hayat hikayesi.
Fazla kilolar başta psikolojiniz olmak üzere hayatınızı tamamen dibe sürükleyen bir durum. Kilolar ile birlikte bir takım sağlık sorunlarının yanı sıra, fiziksel görünümünüz yüzünden de bir takım sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek.
Jessica Valitutto da onlardan biriydi. Brezilyalı genç kadının, sosyal medyada fenomen olmasının nedeni ise fazla kiloları. Yaşadığı sorun ve üstesinden gelme yöntemi ile herkese umut ışığı oldu.
Eski yaşamında 156 kg ile morbid obez teşhisi konmuş kendisine. Peki morbid obez nedir?
Morbid obezite kabaca, çeşitli hastalıklar oluşturacak düzeyde aşırı şişman olma durumu şeklinde tanımlanabilir. Morbid obezite kavramını, kişiyi karşı karşıya bıraktığı riskler neticesinde ölümcül problemler doğurabilen ve dolayısı ile yaşam süresini de bariz olarak kısaltan düzeydeki aşırı şişmanlık olarak da tanımlayabiliriz. Bu derecede kilolu olanların, eğer tüm diyet ve önlemlerle de kalıcı olarak kilo veremiyorlarsa, (Bu çok nadiren, hastaların ancak % 2-3'ünde başarılı olabilmektedir) ameliyat edilmeleri zorunlu olmaktadır. Çünkü aksi takdirde bu kişilerin ömürleri bariz biçimde kısalmaktadır.