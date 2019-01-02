Böyle değişim görülmedi (Zayıflayan ünlüler)

Fazla kilolar başta psikolojiniz olmak üzere hayatınızı tamamen dibe sürükleyen bir durum. Kilolar ile birlikte bir takım sağlık sorunlarının yanı sıra, fiziksel görünümünüz yüzünden de bir takım sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek.

Jessica Valitutto da onlardan biriydi. Brezilyalı genç kadının, sosyal medyada fenomen olmasının nedeni ise fazla kiloları. Yaşadığı sorun ve üstesinden gelme yöntemi ile herkese umut ışığı oldu.