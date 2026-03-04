📊 ORTA YAŞ BOŞANMALARINDA ÇARPICI İSTATİSTİKLER
Kat Farmer'ın bireysel hikayesi, aslında küresel bir trendin yansıması. Noon adlı orta yaş topluluğunun yayımladığı raporlar, evlilik kurumundaki değişimi şu verilerle gözler önüne seriyor:
|Kategori
|İstatistik Verisi
|Boşanma Başlatma Oranı
|Boşanmaların yaklaşık %50'si orta yaşlı kadınlar tarafından başlatılıyor.
|Mutluluk Seviyesi
|Boşanan kadınların %33'ü "daha önce hiç olmadıkları kadar mutlu" hissettiklerini belirtiyor.
|Ayrılık Nedeni
|Kadınların %56'sı "temel mutsuzluk ve duygusal boşluk" nedeniyle evliliğini bitiriyor.
|Yaşam Beklentisi Etkisi
|90'lı yaşlara kadar yaşama potansiyeli, kadınları 45-50 yaşlarında "yolun yarısındayız" diyerek yeni bir başlangıca itiyor.