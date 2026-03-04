✨53 YAŞINDA GELEN AŞK

Bugün 53 yaşında olan Kat Farmer, karakterine çok daha uygun bir partnerle birlikte. Yeni ilişkisinde fiziksel yakınlık, ortak tutkular ve "olduğu gibi kabul edilme" duygusunun ön planda olduğunu belirtiyor. Eski eşiyle olan ilişkisini ise bir "başarısızlık" değil, "vadesi dolmuş başarılı bir ortaklık" olarak tanımlıyor.