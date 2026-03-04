CANLI YAYIN
Boşanmaların yüzde 50'sini kadınlar başlatıyor: 20 yıllık evliliği bitiren bulaşık makinesi kavgası

Kat Farmer, 11 Şubat 2026'da yayımlanan yazısında, bulaşık makinesi yerleştirme krizinin 20 yıllık evliliğini nasıl noktaladığını açıkladı. Orta yaşlı kadınların boşanma istatistiklerindeki artışa dikkat çeken Farmer, çocukları için "mutsuz bir model" olmak yerine özgürlüğü seçtiğini belirtti.

20 yıllık evliliğini sonlandırarak "terk eden eşler" ordusuna katılan Kat Farmer, yaşadığı süreci detaylandırdı. 11 Şubat 2026 tarihli güncel paylaşımında, ev arkadaşına dönüşen ilişkisini bitirmenin kendisini ve çocuklarını daha mutlu bir geleceğe taşıdığını vurguladı.

BULAŞIK MAKİNESİNDEN BOŞANMAYA GİDEN YOL

Kat Farmer için her şey bir salı akşamı mutfakta başladı. Eşinin titiz, kendisinin ise dağınık bulaşık yerleştirme tarzı üzerinden çıkan gerginlik, aslında yıllardır biriken "pasif-agresif" çatışmaların su yüzüne çıkmasıydı. Farmer, bu anı şu sözlerle tanımlıyor:

"Bulaşık makinesi olayı çok daha büyük bir şeyi simgeliyordu. İlişkimiz romantik olmaktan ziyade işlevseldi; aslında ev arkadaşı gibiydik."

ORTA YAŞ KADINLARINDA YENİ TREND: "NOON" RAPORU

Farmer, kendisini 45-65 yaş arası kadınların başlattığı büyük bir dalganın parçası olarak görüyor. Noon adlı topluluğun hazırladığı rapora göre:

  • Boşanmaların yaklaşık yarısı orta yaşlı kadınlar tarafından başlatılıyor.

  • Bu kadınların %56'sı mutsuz oldukları gerekçesiyle evliliklerini bitiriyor.

  • Ayrılan kadınların üçte biri, boşanma sonrası "daha önce hiç olmadıkları kadar mutlu" olduklarını ifade ediyor.

KARİYER, ÇOCUKLAR VE KİMLİK KAYBI

28 yaşında evlenen çiftin hayatı, kariyer basamakları ve üç çocukla şekillendi. Farmer, bir çocuğunun otizmli ve DEHB'li olmasıyla artan duygusal yükün büyük kısmını üstlendiğini, bu süreçte "kimlik kaybı" nedeniyle anksiyete krizi geçirdiğini belirtti. Moda blogu yazmaya başlamasıyla kazandığı maddi bağımsızlık, ona evliliğindeki mutsuzluğu sorgulama cesareti verdi.

Ayrılık kararının ardından, özellikle çevresindeki kadınlar tarafından "çocuklarını terk etmekle" suçlanan Farmer, bu tepkileri insanların kendi mutsuz evlilikleriyle yüzleşmekten korkmasına bağlıyor.

📊 ORTA YAŞ BOŞANMALARINDA ÇARPICI İSTATİSTİKLER

Kat Farmer'ın bireysel hikayesi, aslında küresel bir trendin yansıması. Noon adlı orta yaş topluluğunun yayımladığı raporlar, evlilik kurumundaki değişimi şu verilerle gözler önüne seriyor:

Kategoriİstatistik Verisi
Boşanma Başlatma OranıBoşanmaların yaklaşık %50'si orta yaşlı kadınlar tarafından başlatılıyor.
Mutluluk SeviyesiBoşanan kadınların %33'ü "daha önce hiç olmadıkları kadar mutlu" hissettiklerini belirtiyor.
Ayrılık NedeniKadınların %56'sı "temel mutsuzluk ve duygusal boşluk" nedeniyle evliliğini bitiriyor.
Yaşam Beklentisi Etkisi90'lı yaşlara kadar yaşama potansiyeli, kadınları 45-50 yaşlarında "yolun yarısındayız" diyerek yeni bir başlangıca itiyor.
🏠 "TERK EDEN ANNE" ETİKETİ VE TOPLUMSAL YARGILAR

Farmer, evi terk eden taraf olduğu için çevresi tarafından sertçe yargılandığını söylüyor. Özellikle "cesur" ya da "bencil" yakıştırmalarının, aslında diğer kadınların kendi mutsuzluklarından duydukları korkuyu yansıttığını savunuyor:

"Çocuklarımı değil, eşimi terk ettim. Onlar her zaman hayatımın merkezinde. Ancak mutsuz bir evlilik modeli sunmak, onlara yapacağım en büyük kötülüktü."

✨53 YAŞINDA GELEN AŞK

Bugün 53 yaşında olan Kat Farmer, karakterine çok daha uygun bir partnerle birlikte. Yeni ilişkisinde fiziksel yakınlık, ortak tutkular ve "olduğu gibi kabul edilme" duygusunun ön planda olduğunu belirtiyor. Eski eşiyle olan ilişkisini ise bir "başarısızlık" değil, "vadesi dolmuş başarılı bir ortaklık" olarak tanımlıyor.

