Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Havaların soğumasıyla beraber boğaz ağrısı sorunları da artıyor. Birçok sebepten meydana gelen boğaz ağrısının doğru teşhisi ve tedavi yöntemlerinin uygulanması boğaz ağrısının ilerlememesi için önem taşıyor. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...

10 Aralık 2018 Pazartesi, 19:21:03 Güncelleme: 19:22:53
Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Havaların soğumasıyla beraber şikayet edilen hastalıklardan bir tanesi de boğaz ağrısı... Birçok sebepten meydana gelen boğaz ağrısının doğru teşhisi ve tedavi yöntemlerinin uygulanması boğaz ağrısının ilerlememesi için önem taşıyor. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir, boğazı ağrıyan ne yapmalı? İşte yanıtlar...

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Boğaz ağrısı birçok hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilir. Boğazda yanma ve hassasiyet olarak da görülen, katı veya sıvı bir şey yutmakla ağrının arttığı gözlenen bu şikayetin bilinen en sık nedeni enfeksiyondur.

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Enfeksiyonlara genellikle virüsler sebep olur. Ayrıca genelde çocuklarda görülen suçiçeği veya kızamık gibi virüs hastalıkları da boğaz ağrısına sebep olabilir.

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Bademcik iltihabı bakteri kaynaklı boğaz ağrılarına yol açtığı gibi sık görülmeyen difteri ve boğmaca gibi bakteri türleri de sebepler arasında sayılabilir. Her bir sebebe karşı farklı çözüm yollarına başvurmak gerekir. Bilindiği üzere virüs hastalıklarına antibiyotik faydalı olmamaktadır.

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER? BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güvener, boğaz ağrısından korunmanın yollarını anlattı. Op. Dr. Güvener, "Virüs enfeksiyonlarının spesifik bir tedavisi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmezler.

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