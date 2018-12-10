Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?
Havaların soğumasıyla beraber boğaz ağrısı sorunları da artıyor. Birçok sebepten meydana gelen boğaz ağrısının doğru teşhisi ve tedavi yöntemlerinin uygulanması boğaz ağrısının ilerlememesi için önem taşıyor. Peki boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 19:21:03 Güncelleme: 19:22:53
Havaların soğumasıyla beraber şikayet edilen hastalıklardan bir tanesi de boğaz ağrısı... Birçok sebepten meydana gelen boğaz ağrısının doğru teşhisi ve tedavi yöntemlerinin uygulanması boğaz ağrısının ilerlememesi için önem taşıyor. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir, boğazı ağrıyan ne yapmalı? İşte yanıtlar...
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