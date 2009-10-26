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Bodrumcular - Çeşmeciler

26.10.2009 14:44 - Son Güncelleme: 02.12.2021 16:11
Bodrumcular - Çeşmeciler
Yaz denilince akıllara ilk olarak güney sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkararak, keyifli bir tatil yapmak gelir. Bunun yanına bir de eğlence, alışveriş, kaliteli yiyecek-içecek olanakları da eklenirse, işte o zaman tadından yenmez! Yılların vazgeçilmez tatil beldesi Bodrum, bütün bu özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Bu sebeple de gerek yabancı turistlerin, gerekse yerli turistlerin uğrak yerlerinden biri olma özelliğini yıllardır koruyor. Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle Türkbükü, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Torba gibi mekanlar adeta ünlü akınına uğruyor.
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Bodrumcular - Çeşmeciler
DENİZ BERDAN
Her yaz sezonunda tatil yapmak için Bodrum’a mutlaka uğrayan Deniz Berdan, bu sezon da geleneğini bozmadı ve sezon başından itibaren Türkbükü’nde boy göstermeye başladı. Bodrum’un en çok havasından ve denizinden hoşlandığını belirten Berdan, çok sevmesine rağmen bu sene Bodrum tatilini kısa kesmek zorunda kaldığını söylüyor. Hem ‘ikoncan’ lafından çok sıkıldığını, hem de artık ortamın bozulduğunu söyleyen Berdan, bu sebeple tatiline Göcek’te bulunan evlerinde devam edeceklerini belirtti.
Bodrumcular - Çeşmeciler
SÜREYYA YALÇIN
Sezonun açılmasıyla soluğu Türkbükü’nde alan isimlerden biri Süreyya Yalçın’dı... Yaklaşık 2 aydır Bodrum’da olan Yalçın, giydiği renkli plaj giysileri, aksesuarları ve bikinileriyle adından söz ettirdi.
Bodrumcular - Çeşmeciler
SÜREYYA YALÇIN
Süreyya Yalçın, sezon başında gündeme oturan sezonluk loca kiralama söylentileri, sıklıkla görüntülendiği Burak Hatipoğlu’ndan ayrılması, Barış Demirok’la yeni bir aşka yelken açması ve yunuslarla yüzerek verdiği pozlar ve röportajı ile Bodrum’un vazgeçilmez siması oldu.
Bodrumcular - Çeşmeciler
DERİN MERMERCİ
Geçen senelerde her yaz Bodrum’da görmeye alıştığımız Derin Mermerci, bu yaz bu alışkanlığından vazgeçti.
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