Bodrumcular - Çeşmeciler

DENİZ BERDAN

Her yaz sezonunda tatil yapmak için Bodrum’a mutlaka uğrayan Deniz Berdan, bu sezon da geleneğini bozmadı ve sezon başından itibaren Türkbükü’nde boy göstermeye başladı. Bodrum’un en çok havasından ve denizinden hoşlandığını belirten Berdan, çok sevmesine rağmen bu sene Bodrum tatilini kısa kesmek zorunda kaldığını söylüyor. Hem ‘ikoncan’ lafından çok sıkıldığını, hem de artık ortamın bozulduğunu söyleyen Berdan, bu sebeple tatiline Göcek’te bulunan evlerinde devam edeceklerini belirtti.