Bodrumcular - Çeşmeciler
26.10.2009 14:44
- Son Güncelleme: 02.12.2021 16:11
Yaz denilince akıllara ilk olarak güney sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkararak, keyifli bir tatil yapmak gelir. Bunun yanına bir de eğlence, alışveriş, kaliteli yiyecek-içecek olanakları da eklenirse, işte o zaman tadından yenmez! Yılların vazgeçilmez tatil beldesi Bodrum, bütün bu özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Bu sebeple de gerek yabancı turistlerin, gerekse yerli turistlerin uğrak yerlerinden biri olma özelliğini yıllardır koruyor. Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle Türkbükü, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Torba gibi mekanlar adeta ünlü akınına uğruyor.
DENİZ BERDAN
Her yaz sezonunda tatil yapmak için Bodrum’a mutlaka uğrayan Deniz Berdan, bu sezon da geleneğini bozmadı ve sezon başından itibaren Türkbükü’nde boy göstermeye başladı. Bodrum’un en çok havasından ve denizinden hoşlandığını belirten Berdan, çok sevmesine rağmen bu sene Bodrum tatilini kısa kesmek zorunda kaldığını söylüyor. Hem ‘ikoncan’ lafından çok sıkıldığını, hem de artık ortamın bozulduğunu söyleyen Berdan, bu sebeple tatiline Göcek’te bulunan evlerinde devam edeceklerini belirtti.
Her yaz sezonunda tatil yapmak için Bodrum’a mutlaka uğrayan Deniz Berdan, bu sezon da geleneğini bozmadı ve sezon başından itibaren Türkbükü’nde boy göstermeye başladı. Bodrum’un en çok havasından ve denizinden hoşlandığını belirten Berdan, çok sevmesine rağmen bu sene Bodrum tatilini kısa kesmek zorunda kaldığını söylüyor. Hem ‘ikoncan’ lafından çok sıkıldığını, hem de artık ortamın bozulduğunu söyleyen Berdan, bu sebeple tatiline Göcek’te bulunan evlerinde devam edeceklerini belirtti.