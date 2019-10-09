BMW'nin inanılmaz değişimi! 34 yıl boyunca garajda kaldı...
BMW'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan ve sadece 453 adet ürettiği M1, İtalya'da bir garajda bulundu. Restore edilen aracın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel, Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok. Şuanda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.
Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldiğini ifade Fatih Yunus Güzel, "1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.
Otomobil'in yıllardan beri Hangar'da yattığını söyleyen Güzel, "Aracın her tarafı orijinal, defransiyel yağı, ön tampon, arka tampon, stop camları aracın iğnesi değişmemiş. stepnesi ve dört lastiği fabrika çıkışıdır. Aracın içinden teyp yok. Bu araçlar fabrikasyon olduğu için teyp ve paspas olmaz. Benim aldığım kişi arka koltuğa kimse oturmadı.