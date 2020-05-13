Haberler Galeri Yaşam Bize anlatılanlar gibi değilmiş! Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in gerçek halleri ortaya çıktı!

Bize anlatılanlar gibi değilmiş! Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in gerçek halleri ortaya çıktı!

Bize anlatılanlar gibi değilmiş! Yıllar boyunca dünyanın dört bir yanında hüküm süren Osmanlı Devleti'nin iki önemli padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmed'in hiç göremediğiniz halleri ortaya çıktı. 'Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesi kim?' sorusu sosyal medyayı sallarken padişahların görüntüleri şok etti. Dönemin şartlarına uygun olarak günümüze sadece çizilen portreleri kaldı. Bu portrelerden ise hepimizin akıllarında bir profil oluştu. Ama şimdi tüm bildiklerinizi unutun. Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek görünümleri zihinlerimizden biraz farklı. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri ve saraydan ilk kez çıkan o fotoğraflar...

13.05.2020 15:29 - Son Güncelleme: 13.05.2020 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





