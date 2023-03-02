Bitti denilen kış geri dönüyor! O iller için kritik uyarı yapıldı! Tam 5 gün sürecek! Sakın montsuz şapkasız dışarı çıkmayın!

Meteoroloji tarafından sunulan hava durumu raporları insanların günlük hayatta sıkı takip ettiği konulardan birisi oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağmur ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Haftanın son günlerine doğru pek çok ilimizde yağmurlu hava hakim olacak. Öte yandan uzmanlar Mart ayının ilk haftalarından itibaren ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışı beklendiğini söylüyor. Son raporda 5-6 il için kar yağışı uyarısı yapılıyor.