Bitti denilen kış geri dönüyor! O iller için kritik uyarı yapıldı! Tam 5 gün sürecek! Sakın montsuz şapkasız dışarı çıkmayın!
Bitti sanılan kış ansızın geri döndü. O iller için kritik uyarı geldi. Sakın montsuz şapkasız dışarı çıkmayın. Gün gün saat verildi. Bu haftanın ilk günleriyle birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Hafta sonuna kadar bazı illerimizde yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.
Meteoroloji tarafından sunulan hava durumu raporları insanların günlük hayatta sıkı takip ettiği konulardan birisi oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağmur ve kar yağışı görülecek iller açıklandı. Haftanın son günlerine doğru pek çok ilimizde yağmurlu hava hakim olacak. Öte yandan uzmanlar Mart ayının ilk haftalarından itibaren ülkemizin bazı bölgelerinde kar yağışı beklendiğini söylüyor. Son raporda 5-6 il için kar yağışı uyarısı yapılıyor.
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVALAR BAŞLADI
Güneşli hava son birkaç gündür yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Üç gündür soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini gösteriyor.
Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre Marmara, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.