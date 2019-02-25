Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri
102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?
25.02.2019 19:09
- Son Güncelleme: 25.02.2019 19:34
ZEHİRLİ GAZ
Kullanımı uluslar üstü yasalarla yasaklanmış olsa da kanunlarda açık bulunarak gaz saldırılarına devam edildi. Taraflar, savaş suçu sayıldığı için gaz bombası taşıyan top mermileri kullanmıyor, doğanın gücünden yararlanıyordu. Gaz kapsülleri açılıyor ve işin kalan kısmını rüzgar yapıyordu. Rüzgarla taşınan ve havadan daha ağır olan gaz, siperlere doluyordu.
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