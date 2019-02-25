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Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

102 yıl önce başlayan ve 4 yıl boyunca Avrupa'yı kasıp kavuran 1'inci Dünya Savaşı'nda kullanılan dönemin teknolojik cihazları neleri değiştirdi?

25.02.2019 19:09 - Son Güncelleme: 25.02.2019 19:34
Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

ZEHİRLİ GAZ
Kullanımı uluslar üstü yasalarla yasaklanmış olsa da kanunlarda açık bulunarak gaz saldırılarına devam edildi. Taraflar, savaş suçu sayıldığı için gaz bombası taşıyan top mermileri kullanmıyor, doğanın gücünden yararlanıyordu. Gaz kapsülleri açılıyor ve işin kalan kısmını rüzgar yapıyordu. Rüzgarla taşınan ve havadan daha ağır olan gaz, siperlere doluyordu.

Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

ZIRHLI TREN
Birinci Dünya savaşının en belirleyici unsurlarından biri lojistik üstünlük kurmaktı. Bu amaçla 1915´ten itibaren zırhı trenler sahneye çıkmaya başladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

DENİZALTI
O güne kadar eşi benzeri görülmemiş olan bu teknoloji, denizciler için mitolojik deniz canavarları kadar korkutucuydu. Görünmüyorlar, bulunamıyorlardı ve kendilerinden kat kat büyük kruvazörleri batırmayı başarıyorlardı.

Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

TELGRAF
Denizde, karada ve Akdeniz, Asya, Afrika gibi birçok farklı cephede savaşan güçler için iletişim en önemli etkenlerden biriydi.

Birinci Dünya Savaşı'nın hayatımızı değiştiren teknolojileri

ARAZİ TELEFONU
Siperler arası kablolu iletişimi sürekli kılmak mümkün değildi. Zira yağan tonlarca top mermisi kabloları parçalıyor ya da el değiştiren siperler yüzünden birlikler sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden arazi telefonu birimleri kurulmuştu.

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