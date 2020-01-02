Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuştur. Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

02.01.2020 05:19 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





