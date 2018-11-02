Birbirinden ilginç yemekler görenleri hayrete düşürüyor
İsveç'in Malmö kentinde açılan İğrenç Yemekler Müzesi, ziyaretçilerini şaşırtıyor. Boğa penisinden, yarasa salatasına, kurtlu yemeklerden aklınıza gelebilecek her şeyi içinde barındıran müze, pek iştah açmasa da oldukça dikkat çekiyor. İşte birbirinden ilginç o yemekler.
Dünyanın farklı bölgelerinde tüketilen ve iğrenç olarak nitelenen yemeklerin sergilendiği İğrenç Yemekler Müzesi, İsveç'in Malmö kentinde açıldı. Müzede sergilenen, bazılarının tadılabileceği 80 çeşit yemek arasında, kuzu gözü çorbası, boğa penisi, çürümüş köpek balığı eti, kurtlanmış peynir, kavrulmuş Peru domuzu gibi yiyecekler bulunuyor.
Müze kurucularının İğrenç Yemekler Müzesi'nde insanların yemek algısını değiştirmeyi hedefledikleri belirtildi. İşte sıradışı müzede sergilenen mide bulandırıcı yemeklerden bazıları...
Dünyanın en ilginç meyvelerinden biri olan duryan, Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi olarak, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehennemi, lezzeti ve faydalarıyla da cenneti anımsatması gösteriliyor.
Grönland'ın kuzeyinde yaşayan İnuitler, deniz kuşlarından keskin tat ve kokulu ilginç bir yiyecek yapıyorlar. 500 tane deniz kuşunu yakaladıktan sonra fok derisinden yaptıkları tulumun içine oldugu gibi koyarak ağzını hava almayacak şekilde kapatıyorlar ve gömüyorlar. Aylarca kapalı şekilde gömülü olarak kalan kuşlar kiviak adını verdikleri ilginç bir yiyeceğe dönüşüyor. Öyle ki kokusu burun deliklerini yakacak kadar keskin.