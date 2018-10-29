Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar

3 Nisan 1945 Korku



15 yaşında bir Alman askeri: Hans-Georg Henke. Rectenbach, Almanya'da 3 Nisan 1945 tarihinde ABD 9. Ordusu tarafından esir alınıyor. Henke, Luftwaffe (Hava kuvvetleri) anti-hava timinin (Flakhelfer) bir üyesi. Babası 1938 yılında annesi ise 1944 yılında ölmüş, o da hayatta kalabilmek için orduya katılmış. Dünyası başına yıkılmış durumda ve göz yaşlarına engel olamıyor.