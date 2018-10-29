Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar

Yıllarca önce çekilip, gördüğümüzde hala bizleri etkileyen bu fotoğrafların hikayesi de bir o kadar derin. Kimileri savaş meydanlarında kimileri hastanelerde çekilen bu fotoğrafların hikayesi sizi çok şaşırtacak. İşte birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar.

29 Ekim 2018 Pazartesi, 09:45:01 Güncelleme: 11:51:36
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Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar

1916
Delilik
1916 Eylül'ünde Courcelette Savaşı sırasında bulunduğu siperde savaş bunalımı yaşayan ve şoka girmiş bir asker. "Savaş Bunalımı" terimi Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlerin yoğun bombalama, çaresizlik vb. sebepler nedeniyle yaşadıkları savaş travmasına verdikleri tepki olarak tanımlandı. Panik, kaçma, mantık yürütememe, uyku, sürekli yürüme veya konuşma şeklinde dışa vuruluyordu.

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Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar

Şubat 1943 Yenilgi

Stalingrad Muharebesi sırasında bir Kızıl Ordu askeri, esir aldığı bir Alman askerini tutsakların yanına götürüyor. Savaşta Almanlar kuşatılmış, ısınmak için kullandıkları yakıt ve medikal erzakları çabucak tükenmişti.

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Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar

3 Nisan 1945 Korku

15 yaşında bir Alman askeri: Hans-Georg Henke. Rectenbach, Almanya'da 3 Nisan 1945 tarihinde ABD 9. Ordusu tarafından esir alınıyor. Henke, Luftwaffe (Hava kuvvetleri) anti-hava timinin (Flakhelfer) bir üyesi. Babası 1938 yılında annesi ise 1944 yılında ölmüş, o da hayatta kalabilmek için orduya katılmış. Dünyası başına yıkılmış durumda ve göz yaşlarına engel olamıyor.

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Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar

1945 Yorgunluk

1945 yılında Limburg, Almanya'da Müttefikler tarafından bir Alman esir kampından kurtarılmış Amerikan asker. Tutsaklığı boyunca bir deri bir kemik kalmış olan asker karyolasında tavana bakarken bakışlarının korkutucu ifadesi objektife böyle yansımış.

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Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar

9 Ağustos 2010
Cesaret
Bibi Ayşe, 18 yaşında. Babası 12 yaşındayken onu bir Taliban askerine vermiş.

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