Birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar
Yıllarca önce çekilip, gördüğümüzde hala bizleri etkileyen bu fotoğrafların hikayesi de bir o kadar derin. Kimileri savaş meydanlarında kimileri hastanelerde çekilen bu fotoğrafların hikayesi sizi çok şaşırtacak. İşte birbirinden ilginç tarihi fotoğraflar.
1916
Delilik
1916 Eylül'ünde Courcelette Savaşı sırasında bulunduğu siperde savaş bunalımı yaşayan ve şoka girmiş bir asker. "Savaş Bunalımı" terimi Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlerin yoğun bombalama, çaresizlik vb. sebepler nedeniyle yaşadıkları savaş travmasına verdikleri tepki olarak tanımlandı. Panik, kaçma, mantık yürütememe, uyku, sürekli yürüme veya konuşma şeklinde dışa vuruluyordu.
3 Nisan 1945 Korku
15 yaşında bir Alman askeri: Hans-Georg Henke. Rectenbach, Almanya'da 3 Nisan 1945 tarihinde ABD 9. Ordusu tarafından esir alınıyor. Henke, Luftwaffe (Hava kuvvetleri) anti-hava timinin (Flakhelfer) bir üyesi. Babası 1938 yılında annesi ise 1944 yılında ölmüş, o da hayatta kalabilmek için orduya katılmış. Dünyası başına yıkılmış durumda ve göz yaşlarına engel olamıyor.