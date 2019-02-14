Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı!
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fekeli' karakterine hayat veren usta oyuncu Kerem Alışık'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova'nın dizisinin usta ismi, yıllar önce babası Sadri Alışık'ın kucağında otururken verdiği pozu takipçileri ile paylaşıp " Benim yaşamım hüzzama çalar inceden bir Hicaz girizgah ile....Gerisi hariçten gazeldir hafiften bir keman taksimi ile... Sadri alışık..." notuyla takipçileriyle paylaştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık ve diğer ünlülerin eski fotoğrafları...
14.02.2019 05:20
- Son Güncelleme: 14.02.2019 05:27
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