Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı
Geçmişten günümüze her dönem zamanda yolculuk yaptığı iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. Bazı kişiler bu duruma inanırken, bazıları yalan olduğunu savunmaktadır. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay bilim insanlarını da şaşırttı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu.
10.06.2021 06:21
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Bu görüntüde nasıl bir gariplik var diyebilirsiniz? Ama henüz devamını görmediniz. İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.
Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.
Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.
Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.
Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.