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Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı

Geçmişten günümüze her dönem zamanda yolculuk yaptığı iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. Bazı kişiler bu duruma inanırken, bazıları yalan olduğunu savunmaktadır. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay bilim insanlarını da şaşırttı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu.

10.06.2021 06:21 - Son Güncelleme:
Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı

Bu görüntüde nasıl bir gariplik var diyebilirsiniz? Ama henüz devamını görmediniz. İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

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Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

Bir anda ortadan kayboldu! Bilim insanları açıklayamadı

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.