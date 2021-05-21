Bir ailenin içinde olduğu otomobil takla attı! Anne ve anneanne öldü 50 günlük Tevfik Ege öksüz kaldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57) öldü, eşi, babası ve bir yakını yaralandı. Gülten Okay'ın, ailesiyle muayene için Konya'daki hastaneye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Hayatını kaybeden Gülten Onay'ın 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.
21.05.2021 12:53
- Son Güncelleme: 21.05.2021 12:54