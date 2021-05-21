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Bir ailenin içinde olduğu otomobil takla attı! Anne ve anneanne öldü 50 günlük Tevfik Ege öksüz kaldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki Gülten Okay (36) ile annesi Şenay Yıldırım (57) öldü, eşi, babası ve bir yakını yaralandı. Gülten Okay'ın, ailesiyle muayene için Konya'daki hastaneye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Hayatını kaybeden Gülten Onay'ın 50 günlük Tevfik Ege ve 6 yaşında Eda adında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

21.05.2021 12:53 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:54
Bir ailenin içinde olduğu otomobil takla attı! Anne ve anneanne öldü

Seydişehir'de oturan Gazi Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Taner Okay (36), ailesiyle birlikte, rahatsız olan eşi Gülten Okay'ı Konya'daki bir hastaneye götürmek için yola çıktı.

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Bir ailenin içinde olduğu otomobil takla attı! Anne ve anneanne öldü

Taner Okay yönetimindeki 42 EL 132 plakalı otomobil, saat 07.30 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 1'inci kilometresine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı.

Bir ailenin içinde olduğu otomobil takla attı! Anne ve anneanne öldü

Kazada, Gülten Okay ve annesi Şenay Yıldırım yaşamını yitirdi.

Bir ailenin içinde olduğu otomobil takla attı! Anne ve anneanne öldü

Yaralanan sürücü Taner Okay ile kayınpederi Erol Yıldırım (61) ve akrabası Levent Çevik (58), çağırılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir ailenin içinde olduğu otomobil takla attı! Anne ve anneanne öldü

Durumu ağır olan Erol Yıldırım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.