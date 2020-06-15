Bingöl depreminden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı...
Son dakika haberleri… Bingöl'de dün saat 17:24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. İşte deprem bölgesinden yeni görüntüler…
15.06.2020 08:26
- Son Güncelleme: 15.06.2020 08:26
Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD tarafından merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, 18'inin tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
DİĞER GALERİLER