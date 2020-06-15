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Bingöl depreminden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı...

Son dakika haberleri… Bingöl'de dün saat 17:24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. İşte deprem bölgesinden yeni görüntüler…

15.06.2020 08:26 - Son Güncelleme: 15.06.2020 08:26
Bingöl depreminden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı...

Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı.

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Bingöl depreminden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı...

Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor.

Bingöl depreminden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı...

Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanıldı.

Bingöl depreminden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı...

Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD tarafından merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 3'ünün taburcu edildiği, 18'inin tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bingöl depreminden yeni görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

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