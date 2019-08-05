BİM'den salı günü kampanyası! 6 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte gncel katalog
6 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri tarafından merakla beklenen BİM kataloğu yayınlandı. Salı günü itibarıyla satışa çıkacak indirimli ürünler listesi sürprizlerle dolu. Sayfamızda BİM'in güncel kataloğuna ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 6 Ağustos 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
05.08.2019 13:56
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