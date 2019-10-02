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BİM'de tekstil ürünleri dikkat çekiyor! 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

4 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü indirimlerini yakından takip eden BİM müşterileri, güncel indirimli ürünlerin hangileri olduğunu araştırıyor. Yayınlanan katalogda, tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan, züccaciye ve elektronik ürünlere cuma günü satışa çıkacak. Haftanın BİM aktüel ürünleri neler? İşte 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

02.10.2019 15:33 - Son Güncelleme:
BİM'de tekstil ürünleri dikkat çekiyor! 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM'de tekstil ürünleri dikkat çekiyor! 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM'de tekstil ürünleri dikkat çekiyor! 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM'de tekstil ürünleri dikkat çekiyor! 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM'de tekstil ürünleri dikkat çekiyor! 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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