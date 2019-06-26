BİM'de cuma sürprizleri belli oldu! 28 Haziran 2019 BİM Aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?
28 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Elektronik aletlerin ağırlık verildiği katalogda züccaciye ürünleri de dikkat çekiyor. Çamaşır makinesi, mini buzdolabı, sensörlü mini drone corby, nostaljik radyo gibi birçok ürün bu katalogda. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler indirimli olacak? İşte 28 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
26.06.2019 17:40
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