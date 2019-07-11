BİM'de cuma indirimleri sürprizlerle dolu! 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri güncel listeyi araştırıyor. Sayfamızda, 12 Temmuz kataloğunu derledik. BİM'in cuma günü fırsatları sürprizlerle dolu. 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda elektronik, züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...
11.07.2019 17:21
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