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BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM marketler tarafından 17 Ocak 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü satışa çıkacak ürünlerin listesini paylaşan BİM marketler, toplam 52 ürünün indirimli olacağını duyurdu. HP Notebook, 48 parça porselen yemek takımı ile blender robot seti ve 24 parça çatal kaşık bıcak seti, bu katalogda en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü sürprizleri neler? İşte 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

16.01.2020 12:54 - Son Güncelleme: 16.01.2020 12:54
BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu ile birlikte birçok sürpriz ürünü müşterilerinin beğenisine sunuyor. BİM marketlerde bu hafta satışa çıkacak güncel ürünleri sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri nelre? İşte BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

HP Notebook

• 15,6"" HD SVA BrightView WLED (1366 x 768)
• AMD A9-9420, Çift Çekirdekli (3-3,6 GHz, 1MB önbellek)
• 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB) • Tümleşik AMD Radeon™ R5 Grafik Kartı
• 256 GB M.2 SSD • 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi®/ Bluetooth® 4.0/Miracast
• Tümleşik dijital mikrofonlu HP Web Kamerası • 11 saate varan pil ömrü
• 45W HIZLI şarj adaptör • Çift Hoparlör/1000 GbE LAN/1 multi-format SD kart okuyucu/2 USB 3.1 /1 USB 2.0/ 1 HDMI/1
• RJ-45/birleşik kulaklık mikrofon/Çoklu dokunma destekli Touchpad
• Windows 10 Home 64
• HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart;
HP Sure Connect, Netflix, Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
• 1 yıl 25 GB Dropbox, McAfee LiveSafe™ (30 gün deneme)

BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

48 Parça Porselen Yemek Takımı

• 12 kişilik • Rölyefli • Altın file
• 12 adet servis tabak
• 12 adet çukur tabak
• 12 adet kase
• 12 adet pasta tabak

BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Blender Robot Seti

• Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş
• 2 farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı
• 600 ml kapasiteli ölçme kabı
• 1500 ml kapasiteli mutfak robotu
• Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçaklı

BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

• 6 adet yemek çatalı
• 6 adet yemek kaşığı
• 6 adet yemek bıçağı
• 6 adet tatlı kaşığı

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