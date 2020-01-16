BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu ile birlikte birçok sürpriz ürünü müşterilerinin beğenisine sunuyor. BİM marketlerde bu hafta satışa çıkacak güncel ürünleri sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri nelre? İşte BİM 17 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...