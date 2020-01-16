BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu! 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM marketler tarafından 17 Ocak 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü satışa çıkacak ürünlerin listesini paylaşan BİM marketler, toplam 52 ürünün indirimli olacağını duyurdu. HP Notebook, 48 parça porselen yemek takımı ile blender robot seti ve 24 parça çatal kaşık bıcak seti, bu katalogda en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü sürprizleri neler? İşte 17 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
16.01.2020 12:54
- Son Güncelleme: 16.01.2020 12:54
HP Notebook
• 15,6"" HD SVA BrightView WLED (1366 x 768)
• AMD A9-9420, Çift Çekirdekli (3-3,6 GHz, 1MB önbellek)
• 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB) • Tümleşik AMD Radeon™ R5 Grafik Kartı
• 256 GB M.2 SSD • 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi®/ Bluetooth® 4.0/Miracast
• Tümleşik dijital mikrofonlu HP Web Kamerası • 11 saate varan pil ömrü
• 45W HIZLI şarj adaptör • Çift Hoparlör/1000 GbE LAN/1 multi-format SD kart okuyucu/2 USB 3.1 /1 USB 2.0/ 1 HDMI/1
• RJ-45/birleşik kulaklık mikrofon/Çoklu dokunma destekli Touchpad
• Windows 10 Home 64
• HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart;
HP Sure Connect, Netflix, Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
• 1 yıl 25 GB Dropbox, McAfee LiveSafe™ (30 gün deneme)
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