BİM'de bu hafta! 3 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim listesi belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanmış, indirimli ürünler belli olmuştu. 3 Mayıs kataloğu ile müşterilerine kampanyalı ürünleri sunan BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. İndirimli ürünler listesini merak eden BİM müşterileri, internet üzerinden kataloğu araştırmaya başladı. Bizde bu haftanın güncel aktüel ürünler listesini haberimizde derledik. BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte merak edilen soruların yanıtı...
04.05.2019 10:21
- Son Güncelleme: 04.05.2019 10:21
BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. BİM müşterileri cuma gününden itibaren kampanyalı ürünlere ulaşabilecek. Nostaljik turbo fırın, dik durabilen ışıklı süpürge ile Türk kahvesi makinesi dikkat çeken ürünler arasında. BİM marketler bu hafta tekstil ve züccaciye ürünlerine ağırlık vermiş gözüküyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 3 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (3 MAYIS 2019)
Dik Durabilen Işıklı Süpürge
• 890W gücünde motoruyla temizlikte yüksek performans sağlar
• Şık tasarımı ve ergonomik yapısı ile temizlikte büyük yardımcınız
• Hem el süpürgesi hem dikey süpürge
• Işıklı üçgen başlığı ile köşeleri ve karanlık yerleri daha iyi temizler
• ~5 m kablo
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