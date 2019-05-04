BİM'de bu hafta! 3 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirim listesi belli oldu

BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. BİM müşterileri cuma gününden itibaren kampanyalı ürünlere ulaşabilecek. Nostaljik turbo fırın, dik durabilen ışıklı süpürge ile Türk kahvesi makinesi dikkat çeken ürünler arasında. BİM marketler bu hafta tekstil ve züccaciye ürünlerine ağırlık vermiş gözüküyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 3 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...