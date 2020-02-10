BİM salı günü indirimleri neler? 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi kampanyalar var?
BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü indirimleri için vatandaşların bekleyişi sona erdi. BİM kataloğunu incelediğimizde, bakım ürünlerine ağırlık verildiğini görüyoruz. Makyaj malzemelerinin de yer aldığı katalogda hangi ürünlerin olduğuna dair merak edilenlere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 11 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
10.02.2020 12:31
- Son Güncelleme: 10.02.2020 12:31
BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü indirimleri dikkat çekiyor. Birçok ürünün yer aldığı BİM kataloğunda sürprizler bulunuyor. Diş macunu, diş fırçası, makyaj malzemeleri el kremi gibi ürünlerin yer aldığı BİM kataloğu ve fiyat listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 11 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
DİĞER GALERİLER