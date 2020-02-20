BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM'de cuma günü indirimleri merakla bekleniyordu. 21 Şubat kataloğununu yayımlanmasının ardından sürpriz ürünler belli oldu. Dolu dolu indirimler ile müşterilerinin karşısına çıkacak BİM marketlerde televizyondan chester model bench'e, aksesuar ve takı dolabından erkek bakım setine, züccaciye ürünlerinden elektronik ürünlere birçok ürün cuma günü müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM'de cuma günü neler olacak? İşte 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
20.02.2020 15:12
- Son Güncelleme: 20.02.2020 15:12
Cam Ankastre Set
Davlumbaz:
• Emiş gücü: 650 m3/h
• Ses seviyesi 63 DbA
• Siyah cam gövde
• 3 hız kademeli
• Led Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir 3 kat alüminyum filtre
Fırın:
• A class enerji sınıfı Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu ve kolay temizlenebilir iç hazne
• 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• Siyah CAM kontrol paneli
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
• Geniş iç hacmi ve aydınlatma
• Tel ızgara ve 2 adet emaye
Ocak:
• Gaz emniyet sistemi 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli siyah 8 mm cam yüzey
• Otomatik çakmaklı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralar
• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun
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