BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Cam Ankastre Set

Davlumbaz:

• Emiş gücü: 650 m3/h

• Ses seviyesi 63 DbA

• Siyah cam gövde

• 3 hız kademeli

• Led Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir 3 kat alüminyum filtre

Fırın:

• A class enerji sınıfı Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu ve kolay temizlenebilir iç hazne

• 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat

• Siyah CAM kontrol paneli

• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak

• Geniş iç hacmi ve aydınlatma

• Tel ızgara ve 2 adet emaye

Ocak:

• Gaz emniyet sistemi 4 gözü gazlı

• Yandan düğmeli siyah 8 mm cam yüzey

• Otomatik çakmaklı

• Bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralar

• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun