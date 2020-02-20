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BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de cuma günü indirimleri merakla bekleniyordu. 21 Şubat kataloğununu yayımlanmasının ardından sürpriz ürünler belli oldu. Dolu dolu indirimler ile müşterilerinin karşısına çıkacak BİM marketlerde televizyondan chester model bench'e, aksesuar ve takı dolabından erkek bakım setine, züccaciye ürünlerinden elektronik ürünlere birçok ürün cuma günü müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM'de cuma günü neler olacak? İşte 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

20.02.2020 15:12 - Son Güncelleme: 20.02.2020 15:12
BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Cuma günü kampanyaları bu hafta hangi ürünlerden oluşuyor? BİM'de cuma indirimleri neler? İşte 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1820x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme
• Class A enerji tüketimi

BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Cam Ankastre Set

Davlumbaz:
• Emiş gücü: 650 m3/h
• Ses seviyesi 63 DbA
• Siyah cam gövde
• 3 hız kademeli
• Led Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir 3 kat alüminyum filtre

Fırın:
• A class enerji sınıfı Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu ve kolay temizlenebilir iç hazne
• 3 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• Siyah CAM kontrol paneli
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
• Geniş iç hacmi ve aydınlatma
• Tel ızgara ve 2 adet emaye

Ocak:
• Gaz emniyet sistemi 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli siyah 8 mm cam yüzey
• Otomatik çakmaklı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir emaye ızgaralar
• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Chester Model Bench

• Kapitoneli döşeme kumaş,
• Özel tasarım bakır renk kaplamalı ayaklar
• 1. Sınıf suntalam gövde
• ~81 cm

BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Aksesuar ve Takı Dolabı

• 32 kolye askısı, 36 küpe askısı, 49 adet kapasiteli yüzük cebi
• 1 adet alüminyum bar, 1+1 raf sistemi
• Dolap içi solmaz ve çizilmez kaplama,
• PVC kaplı MDF çerçeve
• 1. Sınıf suntalam gövde ve ayaklar

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