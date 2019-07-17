BİM cuma indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 19 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?
BİM'de cuma kampanyaları belli oldu. Sürpriz ürünlerin yer verildiği BİM kataloğunda elektronik aletler dikkat çekiyor. Mini Buzdolabı, Derin Dondurucu, Mini Fırın, Çift Bıçaklı Doğrayıcı, Çay Makinesi gibi ürünlerin yanı sıra ev hanımlarının ilgisini çekecek züccaciye ürünleri de bu katalogda yer verildi. Peki, hangi ürünler indirimli olacak? İşte 19 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu...
17.07.2019 17:35
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