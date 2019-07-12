BİM aktüel 12 Temmuz 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte indirimli ürünler...
12 Temmuz BİM aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta birçok ürünü müşterilerinin beğenisine sunan BİM, cuma indirimlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda en çok dikkat çekenler arasında teknoloji ürünleri yer alıyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 12 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
12.07.2019 10:22
- Son Güncelleme: 12.07.2019 10:23
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